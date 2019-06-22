2019/06/22 | 13:56

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مكتب الرئاسة الايرانية: لا صحة لمزاعم ترامب بشأن إلغاء الهجوم في اللحظة الأخيرة

اكد مسؤول الاعلام بمكتب الرئاسة الايرانية "برويز اسماعيلي" ان زعم

الرئيس الاميركي ترامب بانه الغى أمر الهجوم على ايران في اللحظة

الاخيرة بسبب معرفته بعدد القتلى لو حدث الهجوم، ادعاء غير صحيح.وقال اسماعيلي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":

حتى لو كان هناك إجماع في اجتماع البيت الأبيض على شن عملية عسكرية ضد

ايران، فبطبيعة الحال تم بحث نتائجها، وان ادعاء ترامب بأنه تم الغاء

الهجوم في اللحظة الأخيرة بسبب عدد القتلى، لا صحة له، ويبدو انه تم

إبلاغه بمعارضة الحلفاء الإقليميين ووجود توثيق قوي لرحلة الطائرة

المسيرة الاميركية في سماء ايران.

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