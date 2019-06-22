2019/06/22 | 13:56

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رئيس الاستخبارات السعودية سيزور فلسطين المحتلة للحث على ضرب إيران

السبت

22

حزيران

2019 :

01:50 pm

19

ضمن سياق المؤامرات والحث للإعتداء على الجمهورية الإسلامية ..

كشف موقع ميدل إيست آي نقلاً عن مصادر بريطانية أن رئيس الاستخبارات

السعودية سيتوجه إلى فلسطين المحتلة ضمن جهود الحث للإعتداء على

إيران. وتشير المصادر إلى أن مسؤولاً سعودياً ضغط على لندن للمشاركة في شن

ضرباتٍ وأعتداء ضد أهداف إيرانية ، كما كشفت المصادر عن أن رئيس

الإستخبارات السعودية سيلتقي مع مسؤوليين في الكيان الإسرائيلي

ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون ، الجدير بالذكر أن رئيس

الاستخبارات السعودية هو خالد حميدان لكن الموقع البريطاني لم يذكر

الاسم.

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