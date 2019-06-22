نائب عن النصر: العراق ليس طرفا بالنزاع الامريكي الايراني

2019/06/22 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن ائتلاف النصر فالح الزيادي، اليوم السبت، ان العراق ليس طرفا في النزاع بين امريكا وايران، فيما بين انه دولة ذات سيادة ويرفض ان تستغل اراضيه لقصف اي بلد اخر.وقال الزيادي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “ما يهم في الوقت الحاضر، ان لا يكون العراق […]

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