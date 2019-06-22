2019/06/22 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أفاد مصدر برلماني، السبت، بأن رئيس تحالف سائرون حسن العاقولي قدّم استقالته من عضوية ‏البرلمان.‏ وقال المصدر لـ” خطوة برس” إن “رئيس تحالف سائرون حسن العاقولي أعلن، اليوم، تقديم ‏استقالته من عضوية مجلس النواب”.‏ واضاف المصدر ان “العاقولي قدم طلباً إلى رئاسة مجلس النواب بشأن الاستقالة”.‏

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس تحالف سائرون يقدم استقالته إلى رئاسة البرلمان وكالة خطوة برس.

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