2019/06/22 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

كشف نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الاعرجي، السبت (22 حزيران 2019)، عن سببين قال إنهما وراء تأجيل ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاعرجي يكشف عن سببين وراء تأجيل اكمال الكابينة الوزارية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاعرجي يكشف عن سببين وراء تأجيل اكمال الكابينة الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).