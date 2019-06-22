من يسعى لدرء العقوبات الدولية عن إرهابيين كويتيين

2019/06/22 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت – أظهرت معلومات حديثة عن بذل الكويت مساعي لدى الأمم المتّحدة للحصول على إعفاء لعدد من المواطنين الكويتيين المدرجين ضمن القوائم

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