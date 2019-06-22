2019/06/22 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر حملة الشهادات العليا بتنظيم وقفات في العاصمة وبعض المحافظات العراقية لمحاولة تحقيق الهدف المنشود وهو العمل الأكاديمي والوزاري بمختلف الجامعات والكليات والمعاهد ومديريات التعليم العالي.واليوم رصد النعيم نيوز هذه الوقفة لطلاب الشهادات العليا من قلب محافظة كربلاء لإيصال صوتهم إلى الجهات المسؤولة حيث أظهر الفيديو هتافات ضد وزارة التعليم العالي عنوانها ” الله …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كربلاء تشهد هتافات ضد وزارة التعليم العالي لحملة الشهادات العليا النعيم نيوز.

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