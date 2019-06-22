2019/06/22 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني، السبت، عن وجود رغبة لدى كثير من النواب بتقديم استقالاتهم من مجلس النواب، مشيرا إلى أن استقالة رئيس كتلة سائرون حسن العاقولي بمثابة إجابة عن تساؤلات الشارع.وقال السكيني في تصريح لعدد من وسائل الإعلام بينها /المعلومة/، إن “الكثير من النواب يفكرون بتقديم استقالاتهم ويتمنون أن يكونوا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن سائرون: الكثير من النواب يفكرون بالاستقالة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن سائرون: الكثير من النواب يفكرون بالاستقالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).