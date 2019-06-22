2019/06/22 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..سؤال نيابي لأمنية بغداد حول تخصيصها منزلا للمفتش السابق وتأثيثه في الزوراء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



سؤال نيابي لأمنية بغداد حول تخصيصها منزلا للمفتش السابق وتأثيثه في الزوراء وكالة خطوة برس.

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