2019/06/22 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC نفى مدير حماية القوات المركزية للقوات الجوية الامريكية العقيد كيفن ووكر، اليوم السبت، انباء اجلاء المقاولين من قاعدة بلد الجوية العراقية.وقال ووكر في بيان صحفي تلقى “المركز الخبري الوطني NNC” نسخة منه إنه “لدحض الادعاءات غير المشروعة بأن القوات الأمريكية تقوم بإجلاء المقاولين أو أي أفراد آخرين من قاعدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التحالف الدولي يصدر بيانا بشأن عمليات اجلاء من قاعدة بلد المركز الخبري الوطني.

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