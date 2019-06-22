ماذا سيحل بطائرات F16 العراقية بخروج المتعاقدين الاميركيين من قاعدة بلد الجوية..؟

2019/06/22 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص: يس عراق يهدد اجلاء المتعاقدين مع القوات الاميركية في قاعد بلد الجوية بتحويل طائرات F16 العراقية الى “اكوام حديد” في حال انتهى دور التدريب والتشغيل والصيانة والتسليح لهؤلاء المتعاقدين الذي يقدر عددهم بالمئات.ويقول الخبير الامني والاستراتيجي هشام الهاشمي إن “العراق تعاقد في عامي 2011، 2012 على 36 طائرة من طراز f16 بمبلغ اجمالي […]

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