2019/06/22 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل العراق على المركز الثاني باختتام بطولة الشرطة العربية بالجودو بعد ان جمع لاعبوه ثمانية اوسمة ملونة بينما توج فريق الجزائر بلقب النسخة الحالية التي احتضنتها قاعة الشعب ببغداد .وسجلت النتائج الفرقية حصول منخب الجزائر على المركز الاول بعد ان, جمع اربعة اوسمة ذهبية وواحدا فضيا ونحاسيين، بينما جاء العراق ثانيا وحصد ميدالية ذهبية واربع فضيات وثلاث نحاسيات، و مصر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منتخب العراق للجودو يحصل على المركز الثاني في بطولة الشرطة العربية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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