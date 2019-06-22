نصيف تكشف عن اسباب رفع فقرة استكمال الكابينة الوزارية من جلسة اليوم

2019/06/22 | 14:08

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العهد نيوز – بغداد

اكدت عضو تحالف البناء عالية نصيف، ان اسباب تأجيل فقرة استكمال الكابينة الوزارية، هو عدم ارسال اي اسم او سيرة ذاتية لاي مرشح

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