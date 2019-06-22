2019/06/22 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الموصل

اكد قائممقام قضاء الموصل زهير الأعرجي، اليوم السبت، ان مشروع اعمار جامع النوري ومنارة الحدباء لم ينجز منه اي شيء سوى فك حجر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام الموصل: مشروع اعمار جامع النوري ومنارة الحدباء لم ينجز منه اي شيء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائممقام الموصل: مشروع اعمار جامع النوري ومنارة الحدباء لم ينجز منه اي شيء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).