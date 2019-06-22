التحالف الدولي ينفي علمه بأنباء إجلاء موظفيه من قاعدة عسكرية بالعراق

2019/06/22 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أعلن المكتب الصحفي لـ “مجموعة المهام المشتركة – لعملية العزم الصلب”، التابعة للتحالف الدولي، عن عدم امتلاكه معلومات لتأكيد الأنباء لمتعلقة باستعداد القوات الأمريكية لإجلاء مئات الموظفين العاملين في لوكهيد مارتن وساليبورت غلوبال من قاعدة عسكرية في العراق.ونقلت “سبوتنك” عن المكتب قوله,: “نحن على معرفة بهذه التقارير الواردة من المصادر ...

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