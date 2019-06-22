خبراء الأدلة الجنائية يباشرون عملهم لمعرفة اسباب حريق دائرة احوال المنصور

2019/06/22 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية سعد معن، السبت، أن خبراء الادلة الجنائية، باشروا عملهم لمعرفة اسباب نشوب حريق دائرة احوال المنصور وسط بغداد.وقال معن في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق كبير نشب داخل دائرة احوال المنصور في ساحة النسور ببغداد، وخبراء ...

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