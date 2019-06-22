فاطمة ناعوت - مرسي ... جاوز الإخوان المدى

2019/06/22 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت أخي "مرسي" … جاوز الإخوانُ المدى!إنّ للموتِ هالةً تُكلّلُ الراحلين بغُلالةٍ من الحصانة، تجعلك غير قادرٍ على تذكُّر خطاياهم.على الأقل هذا ما يحدث معي.رحمةُ الله، على السيد "مرسي العياط"، الذي لم أستطع أن أُلقّبَه بـ"الرئيس" في مقالٍ أو لقاءٍ أو كتابٍ، سواءً في عام حكمه، أو بعد سقوطه، ولا حتى بعد رحيله عن عالمنا بالأمس.منذ مقالي الأول عنه يوم تنصيبه، بعنوان: “هل يحكمنا المرشد؟"، والذي تنب......

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