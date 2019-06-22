أفنان القاسم - الحمار الإيراني والحمار الأميركاني وما بينهما 1

2019/06/22 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم الحمار الإيراني: الحمير في العالم بعدد البشر ونحن أذكاها.الحمار الأميركاني: الذكي بين الحمير حمار يبقى.الحمار الإيراني: الذكي بين الحمير حمار كبير.الحمار الأميركاني: الحمار الكبير حمار والحمار الصغير حمار.الحمار الإيراني: الحمار الصغير حمار صغير والحمار الكبير حمار كبير.الحمار الأميركاني: أنت حمار صغير وأنا حمار كبير.الحمار الإيراني: أنت حمار صغير وأنا حمار كبير!الحمار ......

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