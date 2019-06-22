البعيجي : سبب تاجيل استكمال الكابينة الوزارية المحاصصة المقيتة وتسابق الكتل السياسية على المناصب والمصالح

2019/06/22 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزا عضو مجلس النواب عن دولة القانون منصور البعيجي سبب تاجيل استكمال الكابينة الوزارية الى المحاصصة المقيتة وتسابق الكتل السياسية على المناصب والمصالح.وقال في بيان ان اغلب الكتل السياسية مع الانتهاء من ملف استكمال الكابينة الوزارية لما تمر به البلاد من اوضاع تتطلب الانتقال الى حل ملفات مهمة اخرى.واضاف البعيجي ان على الكتل […]

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