2019/06/22 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع النجم العراقي علي عدنان، أن يتواجد ضمن التشكيلة المثالية للدوري الأميركي MLS بعد المستويات الكبيرة التي قدمها رفقة فريقه فانكوفر وايتكابس في النصف الأول من المسابقة.وبحسب شبكة “اوبتا” للاحصاءات، فإن عدنان أفضل ظهير أيسر في النصف الأول من المسابقة، حيث ذكرت الشبكة أن “القدرة الهجومية لعدنان، كانت حاسمة في ل‍فانكوفر، فهو واحد من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علي عدنان أفضل ظهير أيسر في النصف الأول من دوري MLS الأميركي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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