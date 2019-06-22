واشنطن تنفي سحب موظفيها من قاعدة بلد الجوية

2019/06/22 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حماية القوات المركزية للقوات الجوية الأمريكية، اليوم السبت، عن عدم وجود خطط لإجلاء أي موظف من قاعدة بلد في العراق.وقال مدير حماية القوات، العقيد كيفن ووكر: "لدحض الادعاءات غير المشروعة بأن القوات الأمريكية تقوم بإجلاء المقاولين أو أي أفراد آخرين من قاعدة بلد الجوية في العراق، أن هذه الادعاءات هي خاطئة بشكل قاطع".

وأضاف ووكر، أنه "لا توجد خطط في هذا الوقت لإجلاء أي فرد من بلد"، لافتا إلى أنه "يتم دائمًا تقييم سلامة وأمن جميع أفراد القوات الجوية وأولئك الذين يقدمون الخدمات للقوات الجوية الأمريكية".

وتابع: "في حالة وجود المزيد من التهديدات لأفرادنا ، فإن القوات الجوية الأمريكية ستضع التدابير اللازمة لتوفير الحماية اللازمة".

وكثفت السلطات الامنية إجراءات الأمن في محيط وداخل قاعدة بلد الجوية، التي تضم مدربين أميركيين في اعقاب هجوم بالصواريخ استهدف القاعدة الأسبوع الماضي.

وقال الجنرال فلاح فارس لوكالة أسوشيتد برس السبت إن الإجراءات تشمل حظر التجول ليلا، مما يعزز الأمن داخل القاعدة وبالقرب منها، وكذلك مراقبة المناطق القريبة.

وأضاف فارس أن هذه الإجراءات تنفذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر في الجيش العراقي الجمعة أن القوات الأميركية تستعد لإجلاء وشيك لمئات المتعاقدين الأميركيين مع شركتي لوكهيد مارتن وساليبورت، والذين يعملون في قاعدة بلد شمال بغداد بسبب "تهديدات أمنية محتملة".

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