إيران تتوعد بالرد على أي تهديد أمريكي

2019/06/22 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبار/ توعدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، الرد بقوة على أي تهديد أميركي ضدها، وذلك بعد إلغاء الولايات المتحدة الامريكية ضربة عسكرية كانت مقررة ضد طهران.وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، "لن نسمح بأي انتهاك لحدود إيران"، وفق مأوردت وكالة "رويترز" نقلا عن وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف موسوي، ان "إيران مستعدة للمواجهة على أي عدوان أو تهديد أميركي"، ويأتي هذا الحديث بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تراجعه عن ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية.

وذكر ترامب في تغريدة له على حساب تويتر، أمس الجمعة، إنه "أمر بإلغاء الضربة العسكرية قبل 10 دقائق من انطلاقها، بعدما علم أنها ستودي بحياة 150 شخصا"، لافتا الى أن "الضربة الانتقامية التي جهز لها الجيش الأميركي، لا تتناسب مع إسقاط إيران لطائرة استطلاع أميركية فوق مضيق هرمز قبل أيام".

وأكد ترامب، أنن ايران لن تحصل على سلاح نووي أبداً، وانه ليس في عجلة من أمره بشأن الرد عسكريا على طهران".

وأدى إسقاط إيران لطائرة الاستطلاع الى تصاعد التوتر، في الوقت الذي ينتظر فيه العالم رد واشنطن على ما وصفه ترامب، بالخطأ الفادح من قبل النظام الإيراني.انتهى/س

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