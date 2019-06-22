2019/06/22 | 14:30

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سائرون تعقد اجتماعاً لمعرفة سبب استقالة "العاقولي"

بغداد -

كلمة

عقدت كتلة سائرون النيابية،

يوم السبت، اجتماعا داخل البرلمان بحضور رئيسها حسن العاقولي

والنائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي.

وقال مواقع خبرية ان "كتلة سائرون

النيابية عقدت، اجتماعا داخل البرلمان بحضور رئيس الكتلة حسن

العاقولي والنائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي".

واضاف ان "نواب سائرون لا يعرفون

سبب تقديم رئيسهم حسن العاقولي استقالته".

وكان رئيس كتلة سائرون النيابية

النائب حسن العاقولي قد اعلن، اليوم السبت، عن تقديم استقالته من

منصبه في مجلس النواب.

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