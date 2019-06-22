2019/06/22 | 14:32

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كتلة الحكمة: أعددنا مشروع المعارضة قبل عام وسنستجوب الوزراء المتلكئين والفاسدين

يتبع.



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بغداد اليوم- متابعة

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت (22 حزيران 2019)، حسم أمر مرشحيه لوزارات الكابينة الحكومية التاسعة لإقليم كردستان، فيما دعا الأطراف الأخرى الى الإسراع في تقديم مرشحيهم.

وقال مستشار المكتب السياسي للحزب، عارف رشد

بغداد اليوم- بغداد

أصدر رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، السبت (22 حزيران 2019)، توضيحاً جديداً بشأن "حقوق" النواب المستبدلين في الدورة النيابية الحالية، مؤكداً أنهم سيخضعون لقانون التقاعد العام، ولا مميزات لأحد من النواب السابقين والحال

بغداد اليوم- بغداد

كشف نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الاعرجي، السبت (22 حزيران 2019)، عن سببين قال إنهما وراء تأجيل اكمال الكابينة الوزارية، خلال جلسة البرلمان اليوم.

وقال الاعرجي في بيان له، إن "تأجيل التصويت على الكابينة الوزاريّة، يعكس

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