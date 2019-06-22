English | كوردى

اعتقال متهم بنقل عناصر 'داعش' من سوريا الى العراق في نينوى


اعتقال متهم بنقل عناصر 'داعش' من سوريا الى العراق في نينوى
2019/06/22 | 14:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهم بنقل عناصر 'داعش' من سوريا الى العراق في نينوى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهم بنقل عناصر 'داعش' من سوريا الى العراق في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).

كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا