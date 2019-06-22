اندلاع حريق لا تعرف طبيعته في غابات الموصل

2019/06/22 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر في تصريح لموقع "الغدير"، ان" حريقا لا تعرف طبيعته اندلع في منطقة الغابات شمالي محافظة الموصل".واضاف المصدر، ان" فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث وهي الان تكافح لإطفاء الحريق".انتهى..م.م

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