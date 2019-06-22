الحلبوسي يصدر توضيحا جديدا بشأن النواب المستبدلين في الدورة الحالية

2019/06/22 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الحلبوسي في بيان تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه، انه" وفق حكم المحكمة الاتحادية العليا المرقم (57/ ت.ق/ 2018) المؤرخ (19/ 8/ 2018) الذي صادقت بموجبه على نتائج انتخابات مجلس النواب وفقاً للمادة (93/ سابعاً) من الدستور، فقد أصبح جميع الذين تم المصادقة عليهم نواباً"، موضحا "مما يعني أن كل الفائزين في الانتخابات، الذين أدوا اليمين الدستورية وفق حكم المحكمة الاتحادية العليا المشار إليه أنفاً الذي تم بموجبه المصادقة على نتائج الانتخابات، هم نواب لحين خروجهم من مجلس النواب".وبين، ان" الذين استبدلتهم المحكمة الاتحادية العليا، فأنهم لا يتمتعون بأية حقوق لأعضاء مجلس النواب بعد صدور قرار استبدالهم ومنها الحقوق المالية، لكن فترة عملهم من لحظة تأديتهم اليمين الدستورية لحين لحظة خروجهم وفقاً لأحكام الاعتراض والاستبدال المنصوص عليها في المادة (52/ أولاً وثانياً) من الدستور، هم نواب ويتمتعون بحقوق النواب وعليهم واجباتهم سواء على صعيد التشريع أو الرقابة".واضاف، انه" لا بد التأكيد أن لا النواب الحاليين ولا النواب السابقين لهم أي امتياز بحقوق التقاعد، وأن ما يسري على أي موظف في الدولة العراقية يسري على أعضاء مجلس النواب فالجميع يخضع لأحكام قانون التقاعد الموحد، تطبيقاً للمادة (14) من الدستور التي تتحدث عن المساواة بين العراقيين".واوضح، ان" حكم المحكمة الاتحادية العليا المرقم (140 وموحدتها 141/ 2018) بمناسبة دعوى الطعن بعدم دستورية مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 في 23/ 12/ 2018 وهذا ما وجب توضيحه للشعب".ونوه الى ان" المقصود بحقوقهم (النواب المستبدلين) هو حقوقهم كنواب من لحظة تأديتهم اليمين الدستورية إلى لحظة خروجهم فقط، ولا يعني منحهم استحقاقات تقاعدية لذا اقتضى التوضيح لهذا الأمر".انتهى..م.م

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