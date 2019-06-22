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السبت 22 يونيو 2019 | 02:26 مساءً | عدد القراءات : 21

حجز أدوية بشرية مخالفة لضوابط الاستيراد في مطار بغداد الدولي

بغداد/...اعلنت الهيأة العامة للجمارك، السبت، حجز أدوية بشرية مخالفة لضوابط الاستيراد في مطار بغداد الدولي.

وذكر بيان للهياة، ان "السلطات الجمركية في جمرك مطار بغداد الدولي، حجزت اليوم السبت، كمية من الادوية البشرية مختلفة الأنواع هندية المنشأ كانت بحوزة مسافر يروم إدخالها للبلد دون استحصال الموافقات الرسمية لها".

وأضاف البيان ان "السلطات قامت بحجز شحنة الأدوية وإتخذت الإجراءات القانونية بحقها حسب قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ لمخالفتها الضوابط والتعليمات الجمركية".

وأشار البيان الى ان "الهيئة العامة للجمارك تفرض اجراءات مشددة في المطارات والمنافذ الحدودية تسيطر من خلالها على عمليات الأدخال المخالفة للمواد والبضائع التي ترد دون موافقات أصولية لها وخاصة تلك التي تمس حياة المواطنين".انتهى1

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