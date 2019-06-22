“بالوثائق” العمل النيابية تقدم للحلبوسي مقترحات لتعديل قانون مصادرة الأموال المنقولة للنظام السابق

2019/06/22 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق حصلت “يس عراق” على وثائق تقدم بها رئيس لجنة العمل النيابية رعد الدهلكي الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تحمل مقترحات لتعديل قانون مصادرة الاموال المنقولة العائدة الى النظام السابق.

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