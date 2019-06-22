نائب يكشف عن اتفاق سياسي لغرض استكمال التشكيلة الوزارية الاثنين المقبل

2019/06/22 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشف النائب عن تحالف البناء كريم عليوي، عن اتفاق نيابي حكومي على استكمال ملف الوزارات الشاغرة الاثنين المقبل لوجود اشكالات بسيطة سيتم

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