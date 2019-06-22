2019/06/22 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، توضيحا بشأن اعضاء البرلمان الذين تم استبدالهم، مؤكدا ان جميع المرشحين الفائزين الذين تمت المصادقة أصبحوا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس النواب يصدر توضيحا بشأن الـ4 نواب المستبدلين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس النواب يصدر توضيحا بشأن الـ4 نواب المستبدلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).