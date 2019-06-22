2019/06/22 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الاستثمار في محافظة ذي قار ، عن منحها ثلاثة تراخيص استثمارية متنوعة المحتوى. وقال رئيس الهيئة عماد العتابي للنعيم نيوز , إن ” بعد عقد اجتماع لمجلس إدارة هيئة الاستثمار وبحضور كافة السادة الأعضاء تقرر منح ثلاثة تراخيص استثمارية في مختلف القطاعات الصحية التجارية والزراعية .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منح تراخيص استثمارية متنوعة في ذي قار النعيم نيوز.

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