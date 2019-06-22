احتراق غابات الموصل السياحية

2019/06/22 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة نينوى، اليوم السبت، بنشوب حريق في غابات الموصل السياحية.وقال المصدر ان “سيارات الإطفاء هرعت الى موقع الحادث بالجانب الايسر لمدينة الموصل للسيطرة عليه قبل اتساعه وامتداده لمساحات كبيرة جدا”، مشيرا الى ان “الحرائق من الدرجة المتوسطة”.وبين المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، ان […]

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