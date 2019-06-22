زاهر العبادي: الفياض لم يسحب ترشحيه للداخلية حتى الآن

2019/06/22 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو حركة عطاء، زاهر العبادي، أن رئيس الحركة فالح الفياض لم يسحب ترشيحه لوزارة الداخلية لغاية الآن.

وقال العبادي في تصريح، ان الفياض يحظى بمقبولية عالية لشغل منصب وزير الداخلية، ويمكن الاستمرار بطرح اسمه لما يتمتع به من قدرة على إدارة المنصب.

واوضح العبادي، ان فالح الفياض لم يسحب ترشيحه لمنصب وزير الداخلية حسب الكتاب المرسل من قبل رئيس الوزراء الى مجلس النواب، لافتا إلى أن الكتل السياسية لم تتفق بشكل نهائي على جميع الأسماء المطروحة، وان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يرسل أي اسماء لتولي حقيبة الداخلية.

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