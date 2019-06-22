2019/06/22 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس نفى المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، اليوم السبت، الانباء عن اجلاء المقاولين الامريكين من قاعدة بلد الجوية.وقال رسول في تغريدة على حسابه في موقع تويتر واطلعت “خطوة برس” عليها إنه “ننفي الانباء التي تتحدث عن إجلاء المقاولين الامريكان أو أي أفراد آخرين من قاعدة بلد الجوية”.واضاف “اننا نحمي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة تنفي اجلاء المقاولين الاميركيين من قاعدة بلد وكالة خطوة برس.

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