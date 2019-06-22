2019/06/22 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة… سؤال نيابي لعبد المهدي حول تحصيص 3 عقارات لمفتش الداخلية ومنها دار رئيس الوزراء السابق

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