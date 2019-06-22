2019/06/22 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام مكتب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي(دام ظله) المركزي في بغداد مهرجانه السنوي الأول ( إنهم فتية ).وذلك بمناسبة دعوة سماحة الشيخ محمد اليعقوبي بجعل يوم الخامس عشر من شهر شوال يوماً للفتّوة العالمي.حيث حضر المهرجان جمهور رسمي وجماهيري كبير , كما تضمن تكريم عدداً من الفتية الرساليين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



مكتب المرجع اليعقوبي يقيم مهرجانه السنوي الأول (إنهم فتية) النعيم نيوز.

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