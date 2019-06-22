امريكا فتحت الجحيم عليها في ايران؟؟؟

2019/06/22 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / جهاد العيدان… اسقاط دفاعات الجمهورية الاسلامية لطائرة تجسس أمريكية بدون طيار متطورة جدا ، من طراز أر كيو أي فور ترايتون «RQ – 4A Triton » ، بعد ان قامت بانتهاك سافر للمجال الجوي الايراني فوق مياه الخليج الفارسي ، وتحديدا في مضيق هرمز ، هو التعبير المباشر لحتمية الانتصار القادم لمحور المقاومة […]

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