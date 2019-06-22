2019/06/22 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اكد النائب عن كتلة الحكمة حسن فدعم، اليوم السبت، على وجود توجه نيابي لاقالة وزير الاتصالات نعيم الربيعي لشموله باجراءات المساءلة والعدالة وعدم نجاحه بتقديم الخدمات للمواطن.وقال فدعم في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “هناك توجه برلماني لاقالة وزير الاتصالات نعيم الربيعي من منصبه لشموله باجراءات المساءلة والعدالة”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجه نيابي لاقالة وزير الاتصالات لشموله باجراءات المساءلة والعدالة المركز الخبري الوطني.

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