2019/06/22 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC جمع النائب عدي عواد، اليوم السبت، 26 توقيعا لتخصيص الجلسة المقبلة لمناقشة مطالب تظاهرات البصرة القديمة والجديدة، لمنع تطورها كما حدث في العام السابق.وبحسب وثائق حصل “المركز الخبري الوطني NNC” على نسخة منها، فان عواد طالب بتخصيص جلسة لمناقشة مطالب تظاهرات البصرة الجديدة والقديمة.واضاف ان “البرلمان لم ينفذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يجمع 26 توقيعا لتخصيص جلسة البرلمان المقبلة لمناقشة اوضاع البصرة المركز الخبري الوطني.

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