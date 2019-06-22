الكندي يستقيل من رئاسة نادي النجف

2019/06/22 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… قرر رئيس نادي النجف الرياضي، رضوان الكندي، استقالته من منصبه، فيما أصدر النادي توضيحا بهذا الخصوص.وقال النادي في بيان تلقت وكالة / المعلومة /، نسخة منه، أنه “وصلتنا مطالبات كثيرة عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل الخاصة على صفحات التواصل الاجتماعي تطالب، رضوان الكندي رئيس الهيئة الإدارية لنادي النجف الرياضي، بالعدول عن الاستقالة […]

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