صحيفة بريطانية: أزمة أميركا وإيران ستنتهي بحربٍ لا يريدها الجميع

2019/06/22 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” #البريطانية، اليوم السبت، تقريراً تحليلياً يتحدث عن الأزمة #المطّردة بين #إيران والولايات المتحدة، والحرب التي تلوح في #الأفق، وعن إمكانية حلّ #الأزمة […]

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