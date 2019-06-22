البيطرة تنفذ حملة تلقيحات وقائية مجانية ضد عدد من الامراض

2019/06/22 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت دائرة البيطرة، السبت، تنفيذ حملة تلقيحات وقائية مجانية شاملة ضد عدد من الامراض.

وذكر بيان للدائرة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انها "باشرت بتنفيذ حملة تلقيحات وقائية مجانية شاملة ضد مرض الحمى القلاعية في الابقار والجاموس ومرض التسمم المعوي في الاغنام والماعز بالاضافة الى الرش والتغطيس لكافة الحيوانات والحضائر للسيطرة على المضيف الناقل لمرض الحمى النزفية {القراد}".وأضاف البيان ان "الحملة ستنفذ بتأريخ 23/6 ولغاية 8/8/2019 بعد ان تستكمل دائرة البيطرة جميع التحضيرات والاستعدادات اللازمة لها حيث تم تشكيل 270 فرقة شملت 800 طبيب ومساعد بيطري بالاضافة الى 250 عجلة موزعة على عموم محافظات العراق عدا اقليم كردستان|".وتابع البيان انه "تم تجهيز كميات اللقاحات والمبيدات الكافية وتجهيز المعدات البيطرية من سرنجات تلقيح وحافضات اللقاح المبردة ومرشات المبيدات وعدة السلامة المهنية".وأوضح البيان ان "هذه الحملة هي احدى الحملات ضمن سلسلة حملات وقائية تنفذها دائرة البيطرة على مدار السنة وضد مختلف الامراض وضمن خطة استراتيجية وضعتها الدائرة للسيطرة على الامراض والارتقاء بالواقع الصحي للثروة الحيوانية في العراق".انتهى

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