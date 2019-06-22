2019/06/22 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس قالت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد اليوم السبت إن مفارزها ألقت القبض على متهمين بسرقة حقيبة نسائية في الشعب.وأفادت المديرية بيان تلقت “خطوة برس” إن “مفارز مكتب مكافحة اجرام الشعب تمكنت بعد جمع المعلومات والتحري من القاء القبض على متهمين اعترفا صراحة عن قيامهم بسرقة حقيبة نسائية بداخلها مبلغ من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين خطفا حقيبة من يد امرأة في الشعب وكالة خطوة برس.

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