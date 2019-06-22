2019/06/22 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العاقولي يتراجع عن قرار استقالته يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاقولي يتراجع عن قرار استقالته) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاقولي يتراجع عن قرار استقالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).