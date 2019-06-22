اسباب أستقالة النائب حسن العاقولي

2019/06/22 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق - علي الذبحاوي

في أتصال هاتفي هذا اليوم صرح النائب حسن العاقولي رئيس كتلة سائرون اسباب تقديمه الاستقالة من البرلمان.واكد العاقولي ان من اسباب الاستقالة كانت " تصريحي داخل قبة البرلمان بخصوص إلغاء رواتب رفحاء، وكوني رئيس كتله لايمكنني التصريح كون هنالك اتفاقات سابقة مع التيار الصدري بإقرار هذه الرواتب .كما اكد العاقولي ان "المؤتمر الصحفي الذي عقد الاسبوع الماضي بخصوص أستجواب عادل عبد المهدي بالبرلمان والإعلان عَنْه وتم تراجع الكتله لاتفاقات سياسية كان ايضا احد اسباب الاستقالة".واضاف ان "اليأس من الوضع السياسي بأي إصلاح أو تغيير نهائياً" هو الذي دفعني ايضا لتقديم الاستقالة.

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