الكهرباء ..تكشف عورة السياسة الاقتصادية الفاشلة

2019/06/22 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / علي قاسم الكعبي… معظمنا يتذكر حديث الفيلسوف والخبير فوق التخصص حسين الشهرستاني الذي كان نائباً لرئيس الوزراء في عهد المالكي فيما باتت تسمى بحكومة “الميزانية الانفجارية “والتي لم تنفجر إلا فسادا ودمارا حيث كان له تصريح يشبه الى حد ما تصريح محمد الصحاف وزير إعلام حكومة صدام ابان الغزو الأمريكي قبيل سقوط الصنم […]

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