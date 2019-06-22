الإصلاح: لا يوجد برنامج واضح لكتل المعارضة وعلى من يختاره إبلاغ الرئاسة

2019/06/22 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد النائب عن تحالف الإصلاح رائد فهمي، السبت، عدم وجود برنامج واضح للمعارضة البرلمانية، مبينا ان الكتل التي تختار طريق المعرضة يجب ان تبلغ رئاسة البرلمان بشكل رسمي.وقال فهمي لـ/ المعلومة /، إن “المعارضة البرلمانية السياسية يجب ان تكون على أساس ووجود برنامج يكون أفضل من البرنامج الحكومي”.وأضاف انه “حتى […]

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