ايران تدين التفجير الارهابي في حسينية ببغداد

2019/06/22 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بشدة التفجير الارهابي الذي استهدف حسينية في بغداد يوم امس الجمعة....

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