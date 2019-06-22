المرور تطالب بنصب رادارات لمراقبة السرعة

2019/06/22 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، الجهات المختصة بالاسراع في نصب اجهزة الرادار الخاصة بقياس السرعة.وقال المتحدث باسم المديرية الرائد فادي عماد بتصريح لوكالة النبأ للاخبار، ان "هذه الاجهزة نصبت في محافظتي ذي قار وواسط وتعملان على أكمل وجه".

وأضاف "طالبت المديرية الجهات المختصة بضرورة شراء ونصب تلك الأجهزة اذ لايسمح القانون للمديرية بشراءها بل هي من مسؤولية أمانة بغداد ومجلس المحافظة المسؤولين عن تأثيث الشوارع، في حين أن من مهام المرور هي ضبط حركة السير والمخالفات ضمن قانون المرور".

واشار عماد الى ان "اكثر من اجتماع جمعنا بالمسؤولين في تلك المؤسستين وابلغناهما رغبة المديرية بنصب تلك الرادارات لمراقبة سرعة سائقين للحفاظ على أرواحهم ومنع الحوادث".

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